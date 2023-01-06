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Haberler Gündem Çevre BARAJ DOLULUK | Son dakika haberler: İstanbul'daki barajların doluluk oranı alarm verdi!
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İstanbul'daki barajların doluluk oranı alarm verdi!

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.25 ile son zamanların en düşük seviyesinde seyrediyor. Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 36'ya kadar geriledi

BARAJ DOLULUK | Son dakika haberler: İstanbul'daki barajların doluluk oranı alarm verdi!
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AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl yüzde 89.68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yağışların yetersiz olması nedeniyle düşerek bugün itibarıyla yüzde 32.25 seviyelerine indi.

ÖMERLİ BARAJI YÜZDE 36'YA DÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 18,29, Büyükçekmece'de yüzde 35,32, Darlık'ta yüzde 28,83, Elmalı'da yüzde 31,62, Istrancalar'da yüzde 36,81, Kazandere'de yüzde 7,06, Ömerli'de yüzde 35,96, Pabuçdere'de yüzde 4,9, Sazlıdere'de yüzde 37,53, Terkos'ta ise yüzde 38,81 olarak kaydedildi. Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 0,73 kilogram olarak ölçüldü.

SU SEVİYESİ 280 MİLYON METREKÜP

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 280.18 milyon metreküp seviyesinde ölçüldü.

GÜNLÜK TÜKETİM 3 MİLYON METREKÜP

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 911 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan alınan su miktarı ise 351,9 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı 14,82 milyon metreküp olarak belirlendi.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 64,28, 2014'te yüzde 35,44, 2015'te yüzde 73,15, 2016'da yüzde 60,81, 2017'de yüzde 55,55, 2018'de yüzde 65,51, 2019'da yüzde 86,86, 2020'de yüzde 39,31, 2021'de 19,47, 2022'de ise 48,2 olarak kayda geçti.

"İSTANBUL FAZLA YAĞIŞ ALMIYOR"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, geçen yazdan başlayarak Türkiye genelinde genel bir yağış azlığının söz konusu olduğunu söyledi.

Özellikle son birkaç ayda İstanbul ve İstanbul'a su sağlayan havzalarda çok ciddi bir yağış azalmasının yaşandığını anlatan Kurnaz, "İstanbul'un kendisine de çok fazla yağış düşmediği için İstanbul'un barajları yavaş yavaş boşalmaya başladı. Yani kışın ortasındayız, orta göbeğindeyiz. Buna rağmen çok fazla yağış almıyor İstanbul. Bu da ciddi bir sorun bizim açımızdan" diye konuştu.

Suyun tasarruflu kullanılmasıyla ilgili uyarıları genelde insanların yaz aylarında duymaya alışkın olduğunu dile getiren Kurnaz, bu uyarıların artık 12 ay boyunca yapılması gerektiğini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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