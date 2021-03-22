Yağışların ardından barajlarda son durum! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 65.21'e yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 46.05 arttı.

ÖMERLİ'DE DOLULUK ORANI YÜZDE 81.6

AA'da yer alan habere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 44,66, Terkos'ta yüzde 60,59, Sazlıdere'de yüzde 34,43, Alibey'de yüzde 58,20, Büyükçekmece'de yüzde 64,82, Ömerli'de yüzde 81,62, Darlık'ta yüzde 76,66, Elmalı'da yüzde 73,54, Kazandere'de yüzde 57,88 ve Pabuçdere'de yüzde 45,69 olarak kaydedildi.

SU REZERVİ 566 MİLYON METREKÜP OLDU

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 566 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 778 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 22 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,56, 2007'de yüzde 53,14, 2008'de yüzde 40,98, 2009'da yüzde 92,31, 2010'da yüzde 99,16, 2011'de yüzde 94,36, 2012'de yüzde 92,84, 2013'te yüzde 87,55, 2014'te yüzde 35,79, 2015'te yüzde 95,01, 2016'da yüzde 87,21, 2017'de yüzde 89,65, 2018'de yüzde 89,91, 2019'da yüzde 94,10, 2020'de ise yüzde 64,17 olarak gerçekleşti.