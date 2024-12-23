Baraj dolululuk oranı: 23 Aralık İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. Peki 23 Aralık barajlarda doluluk oranı ne kadar oldu, su seviyesi yüzde kaç? İşte, barajlarda son durum ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
Barajlarda doluluk oranları İstanbul sakinleri tarafından sağanak yağışlarla birlikte merak ediliyor. İstanbul baraj doluluk seviyeleri geride bıraktığımız hafta yüzde 30 oranındaydı. Yeni haftaya girmemizle birlikte güncel baraj doluluk oranı merak ediliyor. Peki, 23 Aralık 2024 İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
BARAJLARDAKİ SON DURUM 11 ARALIK 2024
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. 23 Aralık itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı %31,38 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları…
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
Ömerli Barajı 37,1
Darlık Barajı 31,4
Elmalı Barajı 75,73
Terkos Barajı 33,17
Alibey Barajı 17,34
Istrancalar Barajı 1,13
Kazandere Barajı 10,74
Pabuçdere Barajı 7,48
Büyükçekmece Barajı 30,94
Sazlıdere Barajı 34,35