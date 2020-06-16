Baraj göletinde bir kişinin cesedi bulundu - MANİSA

Eskişehir'den gelerek 4 arkadaşıyla Sevişler Barajı Göleti bölgesinde kamp yapan Mehmet Akif Biçer (56),gölet kıyısında ölü bulundu. Biçer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olay yerine gelen Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biçer'in arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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