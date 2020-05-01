Baraj gölü kıyısında erkek cesedi bulundu - ADANA

AA

Dörtler Mahallesi Muhtarı İbrahim Kürklü, Seyhan Baraj Gölü civarındaki tarlasında gezdiği sırada kıyıda ceset fark etti.Kürklü'nün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yolu olmayan bölgeye tekneyle gitti.Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.