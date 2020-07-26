Baraj gölünde erkek cesedi bulundu - ADANA

Alınan bilgiye göre, Dörtler Mahallesi yakınındaki baraj gölü kıyısında gezinenler, suda bir erkek cesedi olduğunu fark etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, balıkçılara ait kayıkla cesedi kıyıya çıkardı.Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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