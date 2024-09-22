Baraj gölünde facia: 5 ölü
Hatay'da yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli suda kayboldu. Ekipler 5 kişinin cansız bedenine ulaştı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde isimleri öğrenilemeyen 5 Suriyeli vatandaş, yüzmek için Reyhanlı Baraj Gölü’ne girdi.
Bir süre sonra çırpınmaya başlayan 5 kişi, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada suda kaybolanlardan 5 kişinin cansız bedenini bulundu.
Morga kaldırılan cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.