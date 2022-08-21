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Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa Atatürk Barajı Gölü'nde facia! Baba ve kızı hayatını kaybetti - Güncel Haberler
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Baraj gölüne atlayan baba, kurtarmak istediği kızıyla boğuldu; oğlu tedavi altında

Şanlıurfa tam bir faciaya sahne oldu. Olayda Serdal Karaman, serinlemek için baraja giren çocukları 2 çocuğunun boğulduğunu düşünerek suya atladı. Baba-kız hayatını kaybederken, oğlu ise hastanede tedaviye alındı

Şanlıurfa Atatürk Barajı Gölü'nde facia! Baba ve kızı hayatını kaybetti - Güncel Haberler
Baraj gölünde facia! Baba ve kızı hayatını kaybetti
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DHA

Şanlıurfa'da Serdal Karaman (40), serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocukları Mehmet Karaman (13) ile Esra Karaman´ın (15) boğulduğunu düşünerek suya atladı. Baba- kız hayatını kaybederken, Mehmet ise hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre olay, öğleden sonra Bozova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yaptıkları sırada, sıcak havada bulanan Mehmet ile Esra Karaman kardeşler, serinlemek için suya girdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuklarını gören Serdal Karaman da suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve 2 çocuğu, sudan çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Serdal Karaman ile kızı Esra Karaman tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karaman ise tedavisinin ardından Şanlıurfa´daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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