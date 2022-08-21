Baraj gölünde facia! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da Serdal Karaman (40), serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocukları Mehmet Karaman (13) ile Esra Karaman´ın (15) boğulduğunu düşünerek suya atladı. Baba- kız hayatını kaybederken, Mehmet ise hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre olay, öğleden sonra Bozova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yaptıkları sırada, sıcak havada bulanan Mehmet ile Esra Karaman kardeşler, serinlemek için suya girdi.