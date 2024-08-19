Baraj gölüne giren iki kardeşten acı haber!

Kocaeli'de baraj gölüne giren iki kardeş boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölüne giren 5 ve 7 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.
Kaymaz Erikli Mahallesi Gölköy mevkisinde Güvercinlik Barajı'na giren S.K. (5) ve H.K. (7), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Torunlarının çırpındığını fark eden babaanne T.K, hızla suya girerek çocukları kurtarmaya çalıştı. Çocuklar gözden kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren babaanne çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.K, Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Suya giren dalgıçlar, iki kardeşin cansız bedenlerini barajdan çıkardı.