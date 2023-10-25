baraj İSKİ

Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte kritik veri!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün 20.36 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 20.12 olarak ölçüldü. Yetkililer mega kentte vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu
Giriş: 25.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 26.10.2023 - 07:25
İstanbul'da beklenen eylül yağmurunun kısıtlı ve yetersiz olmasının ardından İSKİ, bu sabah, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranını açıkladı.
YÜZDE 20.12'YE GERİLEDİ
Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranının, yüzde 20.12'ye düştüğü görüldü.
SU TÜKETİMİNE DİKKAT
Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.