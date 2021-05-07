Baraj suyu çekilince ortaya çıktı... Heyecan yarattı 0:00 / 0:00

AA

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Çiftlik Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların tarihi kalıntılar bulunduğu yönünde bildirimde bulunduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre belediye yetkililerinin durum tespiti için konuyu Ödemiş Müze Müdürlüğüne ilettiğini kaydeden Yılmazlar, uzmanların bölgede yaptığı incelemede kalıntıların Roma İmparatorluğu dönemine tarihlenen mozaik, taş duvar olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

Yılmazlar, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile bölgenin 1. derece arkeolojik sit ilan edildiği bilgisini vererek, "Buram buram tarih kokan ilçemizde, yeni kalıntılar bulmaya devam ediyoruz. Çiftlik mevkisinde, bulunduğumuz alanda kaya mezarlarının yanında, suların çekilmesiyle Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu bilinen mozaik kalıntılar ortaya çıktı" dedi.

Tarihin gün yüzüne çıkmasını heyecanla beklediklerini aktaran Yılmazlar, Beydağ Belediyesinin de çalışmalara destek vereceğini aktardı.

Mahalle sakinlerinden Tuncay Urgancı ise tarihi kalıntıları bulunca belediyeye durumu bildirdiklerini ifade ederek, çalışmaların tamamlanmasını ve tarihi ayrıntıların ortaya çıkmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan, mülkiyeti hazineye ait olan alanda tarihi kalıntılarla ilgili Ödemiş Müze Müdürlüğü ekiplerinin detaylı incelemelerde bulunacağı bildirildi.