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Baraj gölüne düşmüştü, 13 metre derinlikte bulundu

Elazığ'da, balık tutmak için hazırlık yaparken Karakaya Baraj Gölü'ne düşen 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal'ın cansız bedeni 13 metre derinlikte bulundu

Baraja düşmüştü, 13 metre derinlikte bulundu
Baraja düşmüştü, 13 metre derinlikte bulundu
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DHA

Elazığ'da, baraj gölüne düşen 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal, 13 metre derinlikte bulundu.

Olay, dün sabaha karşı Baskil ilçesi İmik Uşağı köyüne yakın bölgedeki Karakaya Baraj Gölü'nde meydana geldi. Balık ağlarını germek için tekneye binen Zeynel Abidin İnal, iddiaya göre, dengesini kaybederek göle düştü.

Ailesi, İnal'dan haber alamayınca durumu arkadaşlarına bildirdi. Göle açılan arkadaşları, teknesini barajın ortasında boş bulunca 112 Acil Sağlık Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Zeynel Abidin İnal'ın arama çalışmalarına destek vermek üzere, bünyesinde su altı görüntüleme cihazı (ROW) bulunan Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK), Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK), İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri ve AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Arama çalışmalarında 13 metre derinlikte ROW tarafından tespit edilen balıkçının cesedi, dalgıçlar tarafından çıkarılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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