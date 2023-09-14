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        Haberler Gündem BARAJLAR ALARM VERİYOR| 14 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları

        Eylül yağışsız geldi, İstanbul barajları alarm veriyor!

        İstanbul baraj doluluk oranları alarm veriyor. Geçtiğimiz hafta kısa süreli meydana gelen ve sel felaketine neden olan yağış dışında İstanbul'da Eylül ayında kayda değer bir yağış olmadı. Temmuz ve Ağustos aylarının da kurak geçmesi barajlara yansıdı. Peki, İstanbul baraj doluk oranları ne durumda? İşte 14 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:04
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        Uzun süredir yağış almaması nedeniyle İstanbul baraj doluluk oranları düşüş sürüyor. Peki, İstanbul baraj doluk oranı yüzde kaç seviyesinde seyrediyor? İşte İSKİ 14 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı...

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        EYLÜL AYI İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Bu sabah itibariyle kente su sağlayan barajların doluluk oranı ölçüldü ve ortalaması yüzde 26.5 açıklandı.

        Yetkililer, mega kentte İstanbulluların su kullanımı konusunda duyarlı olması uyarısında bulundu.

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        Son 10 yıl içerisinde kaydedilen verilere göre ise en son 2014 yılında 7 Eylül'de baraj doluluk oranları yüzde 15,38 dolayında kaydedilmişti. Bu veri son 10 yılda en düşük doluluk oranı olarak kaydedilmişti.

        #baraj
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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