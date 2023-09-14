Bu sabah itibariyle kente su sağlayan barajların doluluk oranı ölçüldü ve ortalaması yüzde 26.5 açıklandı.

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Son 10 yıl içerisinde kaydedilen verilere göre ise en son 2014 yılında 7 Eylül'de baraj doluluk oranları yüzde 15,38 dolayında kaydedilmişti. Bu veri son 10 yılda en düşük doluluk oranı olarak kaydedilmişti.