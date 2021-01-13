Baraj doluluk oranı uzun süredir devam eden sıcak ve kurak hava nedeniyle en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, son yağışlarla birlikte barajlar doldu mu? Yaz aylarında kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbulluların merak ettiği sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte İSKİ tarafından yayınlanan 2021 Ocak ayı baraj doluluk oranı tablosunun detayları...

BARAJ DOLULUK ORANI: 5 GÜNDE YÜZDE 5

Ocak ayının ilk gününden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı aşama aşama düşerek 9 Ocak'ta yüzde 19,6 seviyesine kadar geriledi. Ancak son beş gündür devam eden yağışlarla birlikte kademe kademe dolmaya başlayan barajlarda bugün yani 13 Ocak Çarşamba günü kaydedilen verilere göre doluluk oranı yüzde 24,66'ya yükseldi. Yani 5 günde İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 5,5'i buldu.

Önümüzdeki Cuma günü başlayacak kar yağışı ve Cumaya kadar devam etmesi beklenen yağmur sayesinde oranın yüzde 35'lere kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Öte yandan İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Istranca Barajı'nda ise geçtiğimiz Pazar günü 32,46 olarak kaydedilen doluluk oranı üç günde yüzde 81,93 seviyesine kadar yükseldi.

İstanbul'un diğer barajlarında ise doluluk oranı şöyle:

Ömerli: Yüzde 18.50

Pabuçdere: Yüzde 7.17

Sazlıdere: Yüzde 5.83

Büyük Çekmece: Yüzde 20.28

Alibeyköy: Yüzde 33.18

Terkos: Yüzde 23.67

Kazandere: Yüzde 12.56

Elmalı: Yüzde 27.21

Darlık: Yüzde 45.80

Istrancalar: Yüzde 81.93