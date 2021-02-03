Yurt genelinde bu yıl meydana gelen kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları da oldukça merak konusu oldu. 16 milyondan fazla vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin İstanbul barajlar doluluk oranlarını derledik. İşte ayrıntılar...

DOLULUK ORANI YÜZDE 19,16'YA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor.

25 GÜNDE YÜZDE 24,29 ARTIŞ

En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen 25 günde, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 43,45'e ulaştı. 25 günde doluluk oranındaki yüzde 24,29 arttı.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA HAVADAN SON DURUM

Bir dönem kuruma noktasına yaklaşan Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi 52,41 olarak ölçüldü.

GEÇEN YIL EN FAZLA DOLULUK ORANI MAYISTA YÜZDE 66,58'Dİ

İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl en fazla doluluk oranı yüzde 66,58'le mayıs ayında ölçülmüştü. Bu tarihten itibaren başlayan düşüşte eylül ayında doluluk oranı yüzde 41,95, kasım ayında yüzde 27,66 olarak kayıtlara geçmişti. Aralık ayında yüzde 22,32'ye gerileyen baraj doluluk oranları son olarak 9 Ocak 2021 tarihinde en düşük seviye olan 19,16'ya kadar gerilemişti.

5 BARAJ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

İstanbul'un 5 barajında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 93,82, Darlık'ta 55,88, Elmalı Barajı'nda yüzde 50,36, Kazandere Barajı'nda yüzde 70,52, Alibeyköy Barajı'nda yüzde 52,41'e ulaştı.

Ancak son günlerdeki artışa rağmen baraj doluluk oranları geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen yıl bu tarihte İstanbul barajlarında 498 milyon metreküp su bulunuyordu.

Şu anda baraj havzalarında 377,4 milyon metreküp su depolanmış durumda.

İstanbul barajlarının bugün itibarıyla doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı yüzde 47,37

-Pabuçdere Barajı yüzde 21,80

-Sazlıdere Barajı yüzde 20,21

-Büyükçekmece Barajı yüzde 45,39

-Alibeyköy Barajı yüzde 52,41

-Terkos Barajı yüzde 41,77

-Kazandere Barajı yüzde 70,52

-Elmalı Barajı yüzde 50,36

-Darlık Barajı yüzde 55,88

-Istrancalar Barajı yüzde 93,82