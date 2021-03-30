İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 52.64 arttı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 5.40 oldu.
DOLULUK ORANI YÜZDE 72.24'E ÇIKTI
İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 30 Mart itibarıyla yüzde 72.24 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.
YAĞIŞLARLA DAHA DA ARTABİLİR
Beklenen mevsim yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının daha da artabileceği belirtildi.
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