Haberler Gündem BARAJLAR DOLUYOR! İstanbul barajları son durum: 19 Kasım İSKİ baraj doluk oranı grafiği

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 19 Kasım İSKİ baraj doluk oranları İstanbul baraj doluluk oranları geçtiğimiz akşam başlayan yağışların ardından merak edilip araştırılıyor. İSKİ'den gelen veriler yüzleri güldürürken gözler güncel baraj doluluk grafiğinde... İşte 19 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları... Habertürk Giriş: 19.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:55 facebook

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İstanbul'da korkutan tablo terse döndü. Geçtiğimiz sabah başlayan yağışlarla birlikte İstanbul baraj doluluk oranları da yakından takip ediliyor. Ayrıca bugün İstanbul'un yüksek ve kuzey kesimleri kar yağışı aldı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? İşte İSKİ 19 Kasım baraj doluluk oranları...

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19 KASIM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI İstanbul'da baraj doluluk oranları Cumartesi sabah saatlerinde başlayan ve bugün de yer yer kar yağışıyla devam eden yağmurla birlikte yüzde 20'nin üzerini gördü.

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Bugün yani 19 Kasım Pazar günü İstanbul baraj doluluk oranları ise düne göre yüzde 3'e yakın artışla yüzde 20.54 olarak kaydedildi.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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