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Artan yağışlar, içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarına da yansıdı

Türkiye genelinde Ekim 2021'den itibaren alınan yağış, hem uzun yıllar ortalamasına hem de geçen yıla göre artarken içme suyu barajlarında doluluk oranları da yükseldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki içme suyu barajlarında geçen seneye kıyasla yüzde 11 daha fazla su bulunuyor

Barajlarda doluluk oranı arttı
AA

Türkiye genelinde Ekim 2021'den itibaren alınan yağış, hem uzun yıllar ortalamasına hem de geçen yıla göre artarken içme suyu barajlarında doluluk oranları da yükseldi.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 1 Ekim 2021-17 Mart 2022 döneminde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 7,5 ve 2021'e göre yüzde 48,3 artış oldu.

Yağış miktarındaki artış, barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Geçen yıl yüzde 62,4 olan İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı 17 Mart itibarıyla yüzde 84,1'e yükseldi. İstanbul'a içme suyu temin eden barajlarda halihazırda 737,8 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor.

Ankara barajlarında da doluluk oranı yüzde 18,9 olarak hesaplandı. Geçen yıl bu oran yüzde 10,1 düzeyindeydi. Ankara'ya içme suyu temin eden barajların depolama kapasitesi son derece büyük olduğundan Ankara'nın su yeterlilik durumunun yalnızca doluluk oranları üzerinden değerlendirilmemesi önem taşıyor. 1 milyar 400 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında 262,2 milyon metreküp su var.

İzmir'e içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı ise yüzde 31,1 seviyesinde. 2021'de aynı tarihte bu oran yüzde 28,5 düzeyindeydi. İzmir'e içme suyu temin eden barajlarda halihazırda yaklaşık 228,5 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor.

Bursa'da içme suyu sağlanan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 40,7 düzeyine ulaşırken, bu oran geçen yıl yüzde 34,6 seviyesindeydi. Bursa'ya içme suyu temin eden barajlarda 26,5 milyon metreküp kullanılabilir su yer alıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da içme suyu barajlarında geçen seneye göre yüzde 11 daha fazla su bulunuyor.

Öte yandan, işletmede olan 267 sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranı 17 Mart itibarıyla yüzde 38,1 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 33,6 düzeyindeydi.

İşletmede olan 389 depolama tesisinde (göller hariç) mevcut su miktarı 125,7 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Doğal göller hariç DSİ tarafından günlük izlemesi yapılan depolamalı tesislerde aktif doluluk oranı yüzde 33,8 oldu.

Mevcut durumda içme suyu barajlarında bulunan suyun yeterli seviyede olduğu belirtiliyor ve ihtiyaçları karşılama noktasında sıkıntı yaşanmayacağı tahmin ediliyor

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