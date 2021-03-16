İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durum!

Yurt genelinde aralık ve ocak ayında yaşanan kuraklık ciddi endişeye yol açmıştı. İstanbul'da 19 Ocak'ta barajların doluluk oranı yüzde 20'nin altında kayıtlara geçmişti.
ORTALAMA YÜZDE 62.40'A ÇIKTI
İHA'da yer alan habere göre ocak ayında kentin kar yağışı alması, ardından ise sağanak yağış, barajlardaki doluluk oranını yükseltti.
İSKİ'den alınan bilgiye göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı 16 Mart itibariyle yüzde 62.40 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI
İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:
- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 76.93
- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 43.77
- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 33.19
- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 62.44
- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41
- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 58.21
- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 58.12
- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 69.73
- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 72.83
- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 60.66
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