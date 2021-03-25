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HaberlerGündemÇevreMÜJDE! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı 25 Mart - İSKİ
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İSKİ'den güzel haber! Barajlarda son durum!

Mega kent İstanbul'da, ocak ayında yüzde 19'lara kadar düşen barajlardaki su miktarı, 25 Mart itibariyle yüzde 70'e dayandı. Mevsim yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluğun daha da artabileceği öğrenildi

MÜJDE! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı 25 Mart - İSKİ
İSKİ'den güzel haber! Barajlarda son durum!
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İHA

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 69.83 oldu. İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti.

KAR VE YAĞMURLA SU MİKTARI ARTTI

İHA'da yer alan habere göre son aylarda etkili olan yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi de artarken son rakamlar dikkat çekti.

DOLULUK ORANI YÜZDE 69.8'E ÇIKTI

Bugün itibariyle mega kentin su kaynakları barajlardaki doluluk oranı yüzde 69.83 oldu.

ÖMERLİ BARAJI YÜZDE 86'YI GEÇTİ

Bazı barajlardaki doluluk oranları ise Ömerli 86.57, Darlık 82.36, Elmalı 79.39, Büyükçekmece ise 69.59 oldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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