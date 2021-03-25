İSKİ'den güzel haber! Barajlarda son durum! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 69.83 oldu. İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti.

KAR VE YAĞMURLA SU MİKTARI ARTTI

İHA'da yer alan habere göre son aylarda etkili olan yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi de artarken son rakamlar dikkat çekti.

DOLULUK ORANI YÜZDE 69.8'E ÇIKTI

Bugün itibariyle mega kentin su kaynakları barajlardaki doluluk oranı yüzde 69.83 oldu.

ÖMERLİ BARAJI YÜZDE 86'YI GEÇTİ

Bazı barajlardaki doluluk oranları ise Ömerli 86.57, Darlık 82.36, Elmalı 79.39, Büyükçekmece ise 69.59 oldu.