Barajlardaki doluluk oranı artıyor! İşte güzel haber!

İstanbul, 2020 yılında en kurak yıllarından birini yaşadı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16'ya kadar düştü.
5 GÜNDÜR ARALIKLARDA YAĞIYOR
DHA'da yer alan habere göre son 5 gündür etkili olan yağmur barajlara büyük oranda katkı sağladı.
YÜZDE 5.5 DOLULUK ARTTI
Cumartesi sabahı yüzde 19.16 olan doluluk oranı bu sabah yüzde 24.66 olarak ölçüldü.
OCAK AYINDA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların ocak ayı boyunca süreceğini ifade ediyor. Cuma gününden itibaren başlayacak kar yağışıyla barajlardaki doluluk oranının artacağı kaydediliyor.
SON 5 GÜNDE BARAJLARDA SON DURUM
Gün gün İstanbul'daki barajlarda artış işe şu şekilde gerçekleşti:
9 Ocak : 19.16
10 Ocak : 19.56
11 Ocak : 21.13
12 Ocak : 22.10
13 Ocak : 24.66
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