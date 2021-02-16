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İstanbul için iyi haber! Barajlarda son durum! 0:00 / 0:00

İHA

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması nedeniyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışı sonrası barajların genel doluluk oranı yüzde 47.82 oldu.

DAHA DA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

İHA'da yer alan habere göre hafta sonundan itibaren megakentte etkili olan ve halen etkisini sürdüren karların da erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.

İSKİ'nin haritasında barajlara ilişkin son 15 günü ifade eden grafik.

BAZI BARAJLARDA SON DURUM

Bu kapsamda bugün itibariyle bazı barajların doluluk oranı ise; Alibeyköy Barajı'nda 53.86, Ömerli'de 55.02, Terkos'ta 46.05, Sazlıdere'de ise 23.80 oldu.