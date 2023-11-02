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        Haberler Gündem BARAJLARDA SON DURUM| Son dakika: İstanbul için yağmur müjdesi geldi! 2 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

        Yağmur müjdesi sonrası gözler barajlarda! 2 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

        Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısının gelmesinin ardından gözler uzun süredir alarm veren İstanbul baraj doluluk oranlarına çevrildi. İstanbul baraj doluk oranı bugün yüzde kaç? İşte 2 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:46
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        İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 20'nin altında seyrediyor. Barajlar alarm verirken Meteoroloji'den yağmur müjdesi geldi. Yağmur haberi sonrası gözler baraj doluluk oranına çevrildi. İşte İSKİ 2 Kasım baraj doluluk oranı...

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        2 KASIM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranının, yüzde 18'e düştüğü görüldü. Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.

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        Yağışlardan sonra İSKİ verilerine göre bugün yüzde 18.07 olan İstanbul baraj doluluk oranının yükselmesi bekleniyor.

        #baraj
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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