Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı korkuttu!

Kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmesine rağmen yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarında kritik durumlar yaşanıyor. Söz konusu duruma dair 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını bir araya getirdik...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı korkuttu!

    Türkiye'de beklenen yağmurların henüz yağmaması nedeniyle barajlardaki doluluk oranına ilişkin gelişmeler de tedirginlik yarattı. Konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü itibariyle barajlardaki doluluk oranı...
  • Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı korkuttu!

    İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR AZALDI

    İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı. İstanbul’da geçen yıl yüzde 48,5 olarak ölçülen su seviyesi bu yıl yüzde 32,42 olarak ölçülürken su seviyesinde yaklaşık yüzde 16’lık bir düşüş yaşandı.
  • Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı korkuttu!

    Yıllara göre yapılan karşılaştırmada ise en yüksek su seviyesi 2019 yılında yüzde 83,17 olarak ölçülürken 4 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 32,42 ölçülerek 2019 yılından bu yana baraj doluluk seviyesinde yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüş yaşandığı görüldü.
  • Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı korkuttu!

    ALİBEY BARAJI ALARM VERİYOR

    İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesinde gerilemenin yaşandığı görülürken Alibey barajında da düşüş olduğu belirlendi.
  • Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı korkuttu!

    Geçen yıl yüzde 27,89 olarak ölçülen su seviyesi 4 Ocak tarihi itibarıyla yüzde 18,61 olarak ölçüldü. Geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş yaşandığı belirlendi.
  • Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı korkuttu!

    Yıllara göre yapılan ölçümlerde en yüksek su seviyesinin 2019 yılında yüzde 100 olarak ölçülen Alibey barajında bu yıl yüzde 18,61 olarak ölçüldüğü görüldü.
  • Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı korkuttu!

    2019 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 80’lik bir düşüş yaşandığı belirlendi. Kuraklığın yaşandığı Alibey barajı, havadan görüntülendi.
  • Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı korkuttu!

    Görüntülerde, kemerlerin ayaklarının gözükmesi ve kuraklık nedeniyle çatlakların oluşması görenleri korkuturken bölgede bulunan çöplerin ise görüntü kirliliği oluşturduğu görüldü.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.