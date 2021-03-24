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HaberlerGündemÇevreBARANLARIN DOLULUK ORANI! Son dakika: 24 Mart barajların doluluk oranı ve barajlarda son durum!
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İSKİ'den açıklama! İşte barajlarda son durum!

İstanbul'a su sağlayan, ocak ayında yüzde 19'lara kadar düşen, barajlardaki su oranı, son yağışlarla yüzde 68.64'e yükseldi. Bu oran geçen yılki mart ayı ortalamasını geride bırakırken, beklenen yağışla birlikte doluluk oranının daha da artabileceği öğrenildi

BARANLARIN DOLULUK ORANI! Son dakika: 24 Mart barajların doluluk oranı ve barajlarda son durum!
İSKİ'den açıklama! İşte barajlarda son durum!
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AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 49.48 arttı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 66.84'E ULAŞTI

AA'da yer alan habere göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 68.64 olarak ölçüldü. Bu oran, geçen yılın en yüksek ortalamalarını da geride bıraktı.

GEÇEN YIL MARTTA YÜZDE 64.65'Tİ

Geçen yılın mart ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 64.65, nisanda 68.56, mayısta 66.88, haziranda 64.88 olarak gerçekleşmişti.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 55,72, Terkos'ta yüzde 64,02, Sazlıdere'de yüzde 36,06, Alibey'de yüzde 61,77, Büyükçekmece'de yüzde 68,86, Ömerli'de yüzde 85,22, Darlık'ta yüzde 80,55, Elmalı'da yüzde 79,39, Kazandere'de yüzde 60,60 ve Pabuçdere'de yüzde 47,78 olarak kaydedildi.

İSTANBUL'UN SU REZERVİ 596 MİLYON METREKÜP

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 596 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 677 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 24 Mart baz alındığında 2006'da yüzde 98,63, 2007'de yüzde 54,51, 2008'de yüzde 42,10, 2009'da yüzde 93,77, 2010'da yüzde 99,09, 2011'de yüzde 94,45, 2012'de yüzde 92,69, 2013'te yüzde 88,17, 2014'te yüzde 35,60, 2015'te yüzde 95,09, 2016'da yüzde 86,93, 2017'de yüzde 89,56, 2018'de yüzde 89,51, 2019'da yüzde 94,11, 2020'de ise yüzde 63,81 olarak gerçekleşti.

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