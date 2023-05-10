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Haberler Gündem Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Doğu Karadeniz'de petrol arıyor
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Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, 7 Nisan'dan bu yana Doğu Karadeniz'de petrol arıyor

Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına son yıllarda hız veren Türkiye, Batı Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin ardından Doğu Karadeniz'de de petrol için sismik arama çalışmaları yürütüyor. Bölgede 7 Nisan'dan bu yana faaliyet gösteren Barbaros Hayreddin Paşa’nın belli bir süre daha sismik çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Doğu Karadeniz'de petrol arıyor
AA

Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına son yıllarda hız veren Türkiye, Batı Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin ardından Doğu Karadeniz'de de petrol için sismik arama çalışmaları yürütüyor. AA muhabirinin uluslararası gemi takip verilerinden derlediği bilgilere göre, Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi, Doğu Karadeniz’de, Ordu-Samsun açıklarında faaliyet gösteriyor.

Bölgede 7 Nisan'dan bu yana faaliyet gösteren Barbaros Hayreddin Paşa’nın belli bir süre daha sismik çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Türkiye, uzun yıllardır karada petrol arama ve üretim çalışmaları yaparken, denizlerde de petrol arama faaliyetlerine ağırlık vermeye başladı.

DENİZİN 8 BİN METRE ALTINDAKİ JEOLOJİK YAPILARI İNCELEYEBİLİYOR

Türkiye'nin deniz araştırma, arama ve işletme ruhsat alanlarında sismik veri toplama projeleri sürüyor. Daha önce hizmet alımı şeklinde gerçekleşen bu faaliyet, 2012'nin sonunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) envanterine katılan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi sayesinde yerli imkanlarla yürütülüyor.

UZUNLUĞU 84, GENİŞLİĞİ 21.6 METRE

31 Aralık 2012'de 130 milyon dolara satın alınan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, denizin 8 bin metre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki gemi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Uzunluğu 84, genişliği 21.6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor.

EN ÇEVRECİ GEMİLERDEN BİRİ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, dizel itici gücüyle çalışıyor. Barbaros Hayreddin Paşa, sismik ses kaynağı, yüksek özellikli katalitik çeviricileri, çift gövdesi ve su temizleme sistemleriyle benzerleriyle kıyaslandığında en çevreci gemilerden biri olarak nitelendiriliyor.

BAKAN DÖNMEZ, PETROL İHTİMALİNE DİKKAT ÇEKTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 20 Nisan'da Doğu Karadeniz’de petrol beklentisinin olduğu açıklamaları sonrası, dikkatler bu bölgeye yoğunlaştı. Dönmez, Batı Karadeniz doğalgazının sisteme verilmesi sonrasında Orta ve Doğu Karadeniz'de arama faaliyetlerine ağırlık vereceklerini ve Doğu Karadeniz'de petrol keşfini beklediklerini söylemişti.

"BATIDAN DOĞU'YA KADAR KARIŞ KARIŞ ARIYORUZ"

Eskişehir'de 8 Mayıs'ta gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, "Şimdi biz Karadeniz'i batıdan doğuya karış karış arıyoruz. Bir taraftan sismik araştırma gemilerimiz önce ön etütleri, jeolojik etütleri yapıyorlar. Muhtemelen bu yıl içerisinde Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz. Yine Doğu Karadeniz'de Rize açıklarında da petrol potansiyeli içeren bazı lokasyonlarımız var. Orada da yine bir sondaj yapabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

GABAR'DAKİ YENİ KEŞİFLE GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ

Son yıllarda enerji alanında dev projelere imza atan Türkiye, Gabar'daki yeni keşifle enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefine bir adım daha yaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl aralıkta Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıklamıştı. Söz konusu keşifle, Türkiye'nin üretilebilir petrol rezerv miktarı 450 milyon varilden 600 milyon varile çıkmıştı.

Erdoğan geçen hafta da Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Sahası'nda günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip keşif yapıldığını duyurmuştu. TPAO, Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndaki yeni keşfin toplam yerinde petrol rezerv miktarını yaklaşık 1 milyar varil, piyasa değerini ise 75-80 milyar dolar olarak tahmin edildiğini açıklamıştı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin günlük petrol üretimi 2022 sonu itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Şehit Aybüke Yalçın Sahası'ndan yapılacak günlük 100 bin varillik ilave üretimle Türkiye'nin petrol üretiminin 180 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

*Fotoğraf: İHA

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