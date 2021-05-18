Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kaba inşaatının yüzde 75 tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kaba inşaatının yüzde 75 tamamlandı

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kaba inşaatının yüzde 75'i tamamlanırken, caminin iç unsurlarını oluşturan detaylarla ilgili atölye çalışmaları devam ediyor.

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kaba inşaatının yüzde 75 tamamlandı
AA

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Levent'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerlerinin eğitim alanı olduğunu, aradan geçen 500 yıl sonunda bu alanda bir cami yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Caminin isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Barbaros Hayrettin Paşa olduğunu hatırlatan Külünk, "Bir sene kadar önce cami inşaatımıza hafriyat ile başladık. Çok kısa sürede hafriyatımızı aldık ve yaklaşık 60 küsur bin metrekarelik kaba inşaatımızın yüzde 75'inden fazlasını bitirmiş durumdayız. Bastığımız zeminin altında 50 bin metrekare civarında bir otopark ve değişik işler için kullanabileceğimiz alanlar var. Camimizin ana gövdesini şu anda yapıyoruz. Camimiz 18 bin 500 metrekarelik bir arsa üzerinde. 12 bin 500 metrekarelik bir temel alanı ile başladık ve cami bölümümüzü de 7 bin metrekare alanda yapıyoruz." diye konuştu.

Külünk, şu anda kaba inşaatın görüldüğünü ancak çok sayıda ekibin atölyelerde ince işlerle ilgili projeler yaptığını, hattatların hat yazıları, desinatörlerin de desenler üzerine çalıştığını aktardı.

Kovid-19 salgınının hiç istemedikleri ve beklemedikleri bir durum olduğunu ancak bu süreçte trafik yoğunluğunun az olması sebebiyle çok daha performanslı çalıştıklarını anlatan Külünk, sokağa çıkma kısıtlamalarının inşaat çalışmaları için imkan yarattığını dile getirdi.

Ergin Külünk, "Camiyi 2022 yılının sonunda cemaatle buluşturmayı hedefliyorduk ancak çalışmaların bu süreçte hızlı ilerlemesi sebebiyle açılışı birkaç ay öne aldık." dedi.

Caminin kaba inşaatının yüzde 75'ini geçtiklerini ancak geri kalan yüzde 75'e bedel olduğunu ifade eden Külünk, "Ana kubbemizin iskelesini kurduk. Bu iskele birkaç aydır kuruluyor. Birkaç ayda kurulan iskele, birkaç ayda da sökülecek demektir. Bir camide iskeleyi sökmeye başladığınız zaman finale çok az kaldı demektir. Biz şimdi finalin hazırlığını çok önceden yapacağız ve bir müddet sonra iskeleyi sökerek gerçek finale ulaşacağız inşallah." diye konuştu.

Klasik mimari özellikler taşıyan bir caminin bir ihtiyaç projesi olduğunu anımsatan Külünk, "Çünkü Yıldız Hamidiye Camisi'nden Sarıyer Büyükdere'ye kadar ana arterde cami yok. Bu yüzden burası ciddi anlamda bir ihtiyaç projesi. Tabii ki burası bir cuma cami. Cuma günleri cemaatin yoğun olarak geleceğini düşünerek altyapı unsurlarını ona göre planlıyoruz. Nasipse 2022 yılı içinde camimizi cemaatle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Külünk, caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa olunca içindeki detaylarda da turkuaz ve mavinin ana renkler olacağını sözlerine ekledi.

- Rakamlarla Barbaros Hayrettin Paşa Camisi

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

Kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin mimarisinde Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden öykünüldü. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

Projede ana hedef, depreme dayanıklılık. İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak caminin statik projeleri hazırlandı. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak.

23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek.

İçinde 9 asansörün de bulunacağı camide, 2 de çok amaçlı salon yer alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek
AJANS HABERLERİRize'de 11 STK'dan taş ocağına destek