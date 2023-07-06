Warner Bros'un üstlendiği bazı filmler yine benzer sorunlarla karşılaşmıştı. Bunun üzerine ülkelerde lisans sahibi olabilmek için Bros sahneleri yeniden düzenledi ve belirli sahneleri tamamen kesti.

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Barbie filminin önümüzdeki haftalarda 80 milyon dolara varan bir açılış yapması bekleniyor. Ancak bu yasak hem bölgede hem de Çin'de bazı endişelere neden oldu.