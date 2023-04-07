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Barbie filminin fragmanı sosyal medyada mizah fırtınası yarattı

Yapımı 2017'ye planlandığı halde gecikmelerle ancak tamamlanan Barbie yıldız oyuncu kadrosuyla Temmuz ayı sonlarında vizyona girecek. Fakat fragmanıyla şimdiden sosyal medyayı salladı

Barbie filminin fragmanı sosyal medyada mizah fırtınası yarattı
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BBC TÜRKÇE

Astronot, aşçı, hemşire, kaykaycı, öğretmen, arıcıdan denizkızına denemediği meslek kalmayan Barbie'nin sinema yıldızlığına da el atması kaçınılmazdı.

Çok sayıda yıldız oyuncunun rol aldığı, dünyanın en ünlü oyuncak bebeği Barbie hakkındaki bu aksiyon filmi yazın gösterime girecek ama şimdiden önümüzdeki mevsimin kendisini en çok konuşturan filmi oldu bile.

Aslında filmin çekileceği 2017 yılında açıklanmıştı ama defalarca oyuncu kadrosu değişti, birçok gecikme yaşandı. Sonunda Temmuz ayında vizyona gireceği açıklandı.

Filmin ilk fragmanı bu hafta başında yayınlandı ve aynı anda yarattığı hani şekerci dükkanında insana gelen iç baygınlığı hissiyle sosyal medyada çok büyük bir mizah patlamasıyla, parlak bir "meme" dalgası yarattı.

Filmde kimler oynuyor?

Aslında Barbie'de oynamayan aktörleri saymak daha kolay bile olabilir.

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor.

Fakat küçük bir sorun var. Oyuncak bebekler dünyasında bir tane Barbie yok, yüzlerce Barbie var.

Bu durumda filmde denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Du Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.

Insecure'den Issa Rae Başkan Barbie, Sex Education yıldızı Emma Mackey ise Nobel ödüllü fizikçi Barbie'yi canlandırıyor.

Aynı şekilde Ken'ler de çeşitli tabi. Doctor Who'dan bildiğimiz Ncuti Gatwa gitarist Ken, One Life to Live dizisinden Scott Evans ise kovboy şapkalı Ken oluyor.

Filmin kadrosunda diğer Ken ve Barbie'leri canlandıran oyuncular yıldızlar geçidi gibi. Aralarında Kingsley Ben-Adir, Kate McKinnon, Alexandra Shipp de var.

Crown dizisinden emerald Fennell esas Barbie'nin en yakın arkadaşı ve Juno'dan Michael Cera da Ken'in arkadaşı rolünde.

İnsan rollerinde ise Ugly Betty oyuncusu America Ferrera, Elf'den Will Ferrell, Stath Lets Flats yıldızı Jamie Demetriou, Sex Education oyuncusu Connor Swindells var.

Filmde sesiyle anlatıcı rolünü alan ise ünlü İngiliz oyuncu Helen Mirren, çünkü neden olmasın?

Filmin yönetmeni kim?

Greta Gerwig ve Noah Baumbach Getty Images
Greta Gerwig (solda) filmin yönetmeni ve senaryoyu kocası Noah Baumbach ile yazdılar

Bu özenle hazırlanmış bonbonu sinemaya uyarlama işini yönetmen Greta Gerwig üstlendi.

39 yaşındaki Gerwig, Lady Bird gibi başarılı filmleriyle tanınıyor ve bu filmle en iyi yönetmen dalında Oscar'a da aday gösterilmişliği var.

Gerwig ayrıca Küçük Kadınlar (Little Women) filminin 2019'daki yeni yapımını da yönetti ve bununla da bu kez en iyi uyarlama dalında Oscar'a aday gösterildi.

Fakat Gerwig aynı zamanda kendisi de oyuncu ve Fances Ha, 20. Yüzyıl Kadınları (20th Century Women) ve yakınlarda White Noise gibi filmlerde oynadı.

Babrie'nin senaryosunu da Gerwig eşi Noah Baumbach ile birlikte yazdı.

Filmin fragmanı neden viral oldu?

Filmin yıldızlar geçidi gibi bir oyuncu kadrosu olması ve her birinin oynadığı karakteri anlatan posterler sosyal medyada müthiş bir mizah patlaması yarattı.

Film yapımcısı Warner Bros stüdyoları bu çılgınlığı öngörerek, fanların kendilerini posterlere eklemleyebilecekleri bir internet linki de hazırlamışlardı.

Ama tabii ki kimse siteyi bu amaçla kullanmadı.

Onun yerine Twitter kullanıcıları Barbie Sinema Evreni'nde yer alabilecek en olmadık karakterleri hayal etmeye ve onların posterlerini yapmaya başladılar.

Favorilerimiz arasında Succession'dan Shiv ve Kendall, Danny Dyer ve kayak kazası mahkemesi sırasında Gwyneth Paltrow var.

Film neden bu kadar gecikti?

Amy Schumer Getty Images
Amy Schumer Barbie için düşünülen ilk isimdi

Bunun bir çok sebebi var. Biri, oyuncu kadrosu ve yaratıcı ekipte yapılan değişiklikler, bir diğeri de Covid.

Komedyen Amy Schumer esas Barbie için düşünülen ilk isimdi ama 2017 yılında başka çekimleriyle çakıştığı için çekilmek zorunda kaldı.

Onun yerini Anne Hathaway'ın alacağı söylendi fakat rol sonunda Margot Robbie'ye gitti. 2019'un başlarında Robbie'nin başrol oyuncusu ve yapımcı olduğu ilan edildi.

Robbie filmde rol almaktan gurur duyduğunu, buun çocuklar üzerinde müthiş olumlu etki yaratacak bir film olacağını söyledi.

Yönetmen de değişti. Projenin ilk yönetmen adayı Alethea Jones'du. Sonra ondan vazgeçilip Wonder Woman'ın yönetmeni Patty Jenkins'in düşünüldüğü söylendi. Fakat 2021'de Gerwig'in yönetmenliği kesinleşti.

2020 ve 2021'deki Covid kapatma önlemleri de yapım sürecini yavaşlaşttı.

Ne zaman vizyona giriyor?

Warner Bros ile Barbie üreticisi Mattel'in ortak projesi olan filmin 21 Temmuz tarihinde vizyona gireceği açıklandı.

Filmin Aralık ayında yayınlanan fragmanı, bilim kurgu klasiği 2001: Space Odyssey filminin parodisiyle açılıyordu.

1959 yılında kurulan Mattel'in Barbie karakteri daha önce Fındıkkıran'da Barbie, Rapunzel Barbie ve Kuğu Gölü Barbiesi gibi çizgi film senaryolarına uyarlanmıştı.

Fakat gerçek oyuncuların rol aldığı bu son Barbie'nin beyaz perdedeki en popüler uyarlama olması bekleniyor.

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