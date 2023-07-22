Nikki, bu zamana kadar 1 milyon dolardan fazla parayı, istediği görüntüye kavuşmak için harcadı.

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Nikki'nin, kendisi gibi oyuncak bebekleri seven bir arkadaşı var. Justin Jedlica da tıpkı Nikki gibi Barbie görünümüne bayılıyor ve kendisi de Barbie'nin sevgilisi olan Ken'e benzemek için birçok ameliyat geçirdi.