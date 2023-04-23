İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluğa daha da yaklaşan Barcelona, sonuncusu 2019 yılında olmak üzere bu zamana kadar 26 kez lig şampiyonu oldu.

Atletico Madrid ise 60 puanla 3.'lükte kaldı.