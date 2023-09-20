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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 5 - Antwerp: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 5 - Antwerp: 0 MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Barcelona evinde Antwerp'i 5-0 mağlup ederek gruplara üç puanla başladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.09.2023 - 01:32 Güncelleme: 20.09.2023 - 01:32
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        Barcelona gol oldu yağdı
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        Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları oynanmaya başladı. H Grubu ilk maçında Barcelona Belçika ekibi Royal Antwerp’e gol yağdırdı. Katalanlarda yeni transfer Joao Felix 2 gol, 1 asistle ön plana çıkarken, mücadele 5-0 ev sahibi lehine sonuçlandı. Robert Lewandowski de Avrupa kupalarında, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin ardından 100 gol barajını aşan 3. futbolcu oldu.

        Karşılaşmanın 11 ve 66. dakikasında yeni transfer Felix, 19. dakikasında Lewandowski, 22. dakikada Bataille kendi kalesine gol atarken 66. dakikada Gavi maçın skorunu belirledi.

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