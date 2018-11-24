THY Avrupa Ligi'nde 9. hafta mücadelesinde Barcelona Lassa, evinde EA7 Olimpia Milano karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-24 geride kapatan İspanyollar, ikinci çeyrekte etkili oynadı ve ilk yarıyı 53-42'lik üstünlükle bitirdi.

Üçüncü çeyrekte farkı 20 sayıya kadar çıkaran Barcelona, son periyotta rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve EA7 Olimpia Milano'yu 90-80 yendi. Bu sonuçla birlikte İspanya temsilcisi parkeden 6. kez galibiyetle ayrıldı. EA7 Olimpia Milano 3. kez yenildi.

1. PERİYOT: 24 - 25

2 PERİYOT: 53 - 42

DEVRE: 74 - 54

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