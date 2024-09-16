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        Haberler Spor Futbol Barcelona açıkladı: Dani Olmo şoku! - Futbol Haberleri

        Barcelona açıkladı: Dani Olmo şoku!

        Barcelona, sezona iyi bir başlangıç yapan Dani Olmo'nun sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:07
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        Barcelona'ya Olmo şoku!
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        Barcelona'nın Girona'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Dani Olmo'dan kötü haber geldi. İspanyol futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak.

        BARCELONA: 4-5 HAFTA YOK

        Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Dani Olmo'ya bu sabah yapılan testler, sağ hamstringini sakatladığını ortaya koydu. Yaklaşık 4 ila 5 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

        3 MAÇTA 3 GOL ATTI

        Dani Olmo bu sezon Barcelona formasını 3 maçta giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi.

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