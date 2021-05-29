Barcelona, Anadolu Efes'in rakibi oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Mücadelenin ilk periyodunu 27-24 önde kapatan Barcelona, ilk yarıyı da 51-42 önde geçti. 3´üncü periyotta farkı eritmeyi başaran EA7 Olimpia Milano, son periyoda 71-67 önde girdi. Son periyotta daha iyi bir oyun ortaya koyan Barcelona, rakibine sadece 11 sayı şansı verdi ve maçtan 84-82 galip ayrıldı. Barcelona´da Mirotic 21 sayıyla mücadele ederken, EA7 Olimpia Milano'da Punter 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.