Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı canlı yayın bilgileri
THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu heyecanı bu akşam başlıyor. Ülkemizi bu yıl söz konusu turnuvada temsil edecek iki takımımızdan biri olan Anadolu Efes, ilk maçında deplasmanda İspanyol devi Barcelona'ya konuk olacak. İşte, bu akşam oynanacak Barcelona Anadolu Efes basketbol maçının başlama saati ve canlı yayın bilgileri...
Barcelona Anadolu Efes THY EuroLeague 1. hafta maçı için beklenen gün geldi çattı. Büyük bir heyecana sahne olacak zorlu mücadelede temsilcimiz Anadolu Efes, sezona galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor. İşte, saatler kalan maçla ilgili tüm bilgiler...
BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak.
BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.