Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı canlı yayın bilgileri

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Barcelona Anadolu Efes THY EuroLeague 1. hafta maçı için beklenen gün geldi çattı. Büyük bir heyecana sahne olacak zorlu mücadelede temsilcimiz Anadolu Efes, sezona galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor. İşte, saatler kalan maçla ilgili tüm bilgiler...