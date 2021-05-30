Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolEuroLeague
ABONE OL

Barcelona - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? THY Euroleague Barcelona Anadolu Efes final maçı ne zaman?

Anadolu Efes, THY Euroleague 2021'de Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederek finale yükseldi. Anadolu Efes, THY EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde bu akşam karşılaşacağı İspanya'nın Barcelona ekibini yenerek adını tarihe yazdırmaya çalışacak. İşte büyük bir merakla beklenen Barcelona - Anadolu Efes maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

Barcelona - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? THY Euroleague Barcelona Anadolu Efes final maçı ne zaman?

Final Four'un ilk ayağında Cska Moskova'ya karşı çok rahat geçen üç çeyreğin ardından; final periyodunda Will Clyburn önderliğinde geri dönen Ruslara, öne geçme fırsatı tanımayan Anadolu Efes, üst üste ikinci kez EuroLeague'de finale yükseldi. İşte Barcelona - Anadolu Efes maçı detayları...

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Final Four finalde karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesi 30 Mayıs 2021 Pazar günü oynanacak. Türkiye saati ile 21:30’da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2020-2021 sezonu finalinde Anadolu Efes ile İspanyol ekip Barcelona karşı karşıya gelecek. Almanya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, üçüncülük maçında ise İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla Rusya temsilcisi CSKA Moskova karşılaşacak.

HEDEF İKİNCİ AVRUPA KUPASI!

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 Euroleague Dörtlü Final! Anadolu Efes-Barcelona finali için geri sayım başladı! - Spor Haberleri
BASKETBOLYarım kalan hikaye için...
NBA play-off'larında tur atlayan ilk takım Bucks
BASKETBOLİlk turlayan Bucks oldu
Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor
BASKETBOLHaydi Efes! Şampiyonluk için...
NBA'de Celtics, Tatum'un 50 sayısıyla serideki ilk galibiyetini aldı
BASKETBOL50 sayıyla galibiyeti getirdi!
Barcelona, Anadolu Efes'in rakibi oldu
BASKETBOLBarcelona, Anadolu Efes'in rakibi oldu
CSKA Moskova: 86 - Anadolu Efes: 89 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLAnadolu Efes finalde!
Son NBA şampiyonu Lakers, Suns'a karşı 2-1 öne geçti
BASKETBOLLakers seride öne geçti!
Ergin Ataman: Herkesten özür diliyoruz
BASKETBOL"Herkesten özür diliyoruz"
Euroleague final maçı ne zaman 2021? THY Euroleague Barcelona Anadolu Efes final maçı ne zaman, hangi gün?
BASKETBOLEuroleague final maçı ne zaman 2021? T
beIN Sports 3 frekans bilgileri! CSKA Moskova Anadolu Efes maçı beIN Sports 3 yayın akışı 28 Mayıs
BASKETBOLCSKA Moskova Anadolu Efes canlı!