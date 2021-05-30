Final Four'un ilk ayağında Cska Moskova'ya karşı çok rahat geçen üç çeyreğin ardından; final periyodunda Will Clyburn önderliğinde geri dönen Ruslara, öne geçme fırsatı tanımayan Anadolu Efes, üst üste ikinci kez EuroLeague'de finale yükseldi. İşte Barcelona - Anadolu Efes maçı detayları...

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Final Four finalde karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesi 30 Mayıs 2021 Pazar günü oynanacak. Türkiye saati ile 21:30’da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2020-2021 sezonu finalinde Anadolu Efes ile İspanyol ekip Barcelona karşı karşıya gelecek. Almanya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, üçüncülük maçında ise İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla Rusya temsilcisi CSKA Moskova karşılaşacak.

HEDEF İKİNCİ AVRUPA KUPASI!

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.