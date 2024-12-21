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        Haberler Bilgi Spor Barcelona- Atletico Madrid La Liga maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Barcelona- Atletico Madrid muhtemel 11

        Barcelona- Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

        La Liga'da 18. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Barcelona ile Atletico Madrid, bu akşam Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İşte, zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 17:29 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:29
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        Barcelona- Atletico Madrid maçına sayılı saatler kaldı. Katalan ekibi La Liga'da 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlübiyetle lider olarak yer aldı. Öte yandan Simeone yönetimindeki Atletico Madrid oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlübiyetle 2. sırada bulundu. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Barcelona- Atletico Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

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        BARCELONA- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Barcelona- Atletico Madrid maçı 21 Aralık Cumartesi (bugün) 23.00'te oynanacak.

        Zorlu müsabaka S Sport Plus ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Raphinha, Olmo, Lopez, Lewandowski

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        ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

        Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Callagher, Griezmann, Alvarez

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