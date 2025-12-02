Barcelona-Atletico Madrid maçı için nefesler tutuldu. İki takım açısından 3 puandan fazlasını ifade eden maçta, galip gelen takım ligin zirvesindeki yerini alacak. Barcelona bugüne kadar oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 34 puanla ligin zirvesinde. Atletico Madrid ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, "Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Atletico Madrid hangi kanalda?" İşte detaylar...