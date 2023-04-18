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Barcelona, Avrupa’nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takım oldu

İspanya La Liga’da bu sezon oynadığı 29 maçta kalesinde sadece 9 gol gören Barcelona, Avrupa’nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor

Barcelona, Avrupa’nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takım oldu
İHA

İspanya La Liga ekibi Barcelona, bu sezon ligde sergilediği savunma performansıyla dikkat çekiyor. La Liga’da 29 maça çıkan Barcelona, 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 73 puanla en yakın rakibi Real Madrid’in 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. İspanyol ekibi, bu müsabakalarda rakip filelere 53 gol atarken, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Xavi’nin öğrencileri, 9 golle Avrupa’nın 5 büyük liginde en az gol yiyen ekip olmayı da başardı. Barcelona’yı, en az gol yiyen takımlar listesinde 20 golle Lazio, 21’er golle Atletico Madrid ile Napoli, 24’er golle Newcastle United ile Real Madrid ve 25 golle Lens takip etti.

TER STEGEN, 22 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Barcelona, Avrupa’nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takım konumunda bulunurken, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen de performansıyla beğeni topluyor. İspanyol ekibinde 9. sezonunu geçiren 30 yaşındaki kaleci, bu sezon ligde oynanan 29 mücadelenin hepsinde forma giydi. Tecrübeli isim, 7 maçta 9 gole engel olamazken, 22 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Ter Stegen, Kral Kupası’nda 3, Süper Kupa’da 2, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5, UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 maçta forma giydi. Alman kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 16 gol gördü.

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