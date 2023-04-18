İspanya La Liga ekibi Barcelona, bu sezon ligde sergilediği savunma performansıyla dikkat çekiyor. La Liga’da 29 maça çıkan Barcelona, 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 73 puanla en yakın rakibi Real Madrid’in 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. İspanyol ekibi, bu müsabakalarda rakip filelere 53 gol atarken, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Xavi’nin öğrencileri, 9 golle Avrupa’nın 5 büyük liginde en az gol yiyen ekip olmayı da başardı. Barcelona’yı, en az gol yiyen takımlar listesinde 20 golle Lazio, 21’er golle Atletico Madrid ile Napoli, 24’er golle Newcastle United ile Real Madrid ve 25 golle Lens takip etti.