La Liga'da oynanan ve Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona eren El Clasico sonrası Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan flaş bir hamle geldi.

Karşılaşmanın hakemi Sanchez Martinez, Laporta'nın maçın ardından soyunma odalarına geldiğini söyledi.

Sporx'in aktardığına göre Martinez, Laporta'nın Carvajal ile Lewandowski arasında yaşanan pozisyonda penaltı istediğini ve Erik Garcia'nın Vinicius Junior'a yaptığı müdahale sonrası verilen penaltıdan rahatsız olduğunu söylediğini aktardı.

Martinez ayrıca, bu yaşanandan sonra daha fazla olay olmaması adına Laporta'dan soyunma odasından ayrılmasını istediklerini kaydetti.