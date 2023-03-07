Barcelona Başkanı Laporta: Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İspanya
ABONE OL

Barcelona Başkanı Laporta: Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, savcılığın suç duyurusunda bulunması beklenen hakemlere ödeme yaptıkları iddialarıyla ilgili, "Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik." dedi

Barcelona Başkanı Laporta: Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik
AA

Barselona kentinde düzenlenen ve konuğu olduğu bir oturumda konuşan Laporta, Barcelona Kulübünün hakemlerle ilgili bilgi toplamak için eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya sahibi olduğu şirket aracılığıyla bir dönem ödeme yaptığının ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmalara ve kulübünü zan altında bırakan iddialara cevap verdi.

Negreira'yı tanımadığını söyleyen Laporta, "Barcelona hakem satın almaya hiçbir zaman çalışmadı. Ne hakem satın aldık ne de buna teşebbüs ettik. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Barcelona bu iddialardan zarar görmeden çıkacaktır." şeklinde konuştu.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin bağlı olduğu LaLiga kurumunun, 50 yıllık maç canlı yayın hakları için CVC yatırım şirketi ile 2,7 milyar avroluk anlaşma imzaladığını hatırlatan Laporta, Barcelona ile Real Madrid'in buna onay vermediğini, sonrasında LaLiga ve CVC'nin Barcelona'yı kontrol etmeye çalıştığını öne sürdü.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

LaLiga Başkanı Javier Tebas'ın ekonomik sorunlardan dolayı Barcelona'nın bu yaz döneminde transfer yapamayacağı şeklindeki sözlerine değinen Laporta, sınırlı kapasitede kaynağa sahip olsalar da bir kanat, bir stoper bir de forvet oyuncusu almak istediklerini dile getirdi.

Diğer yandan İspanyol basını, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Negreira'nın şirketine 2001-2018 yılları arasında toplam 7 milyon avro ödediği tespit edilen Barcelona Kulübüyle ilgili soruşturma yürüten savcılığın çalışmalarını tamamladığını, Katalan kulübü hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açılması için yasal girişim başlatılacağını ileri sürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'da sıcak gelişme: Newcastle Boey için devrede!
FUTBOL Boey'a İngiltere'den flaş talip!
Jorge Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!
FUTBOL Jesus'tan ilginç Flamengo yanıtı!
Son dakika haberi Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti!
FUTBOL Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti!
Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı? - BJK Haberleri
FUTBOL Cenk Tosun gidecek mi kalacak mı?
Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri!
FUTBOL Trabzonspor'da Sergen Yalçın sesleri!
Abdullah Avcı'dan istifa kararı sonrası ilk açıklama
FUTBOL Avcı'dan istifa kararı sonrası ilk açıklama
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Süper Lig için flaş öneri: Play-off oynansın!
FUTBOL "Play-off oynansın"
Jorge Jesus'tan Sevilla kararı! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor
FUTBOL Sevilla 11'i netleşiyor
Beşiktaş'ın El Shaarawy planı!
FUTBOL Beşiktaş'tan yeni formül!
Muslera, Mertens ve Zaniolo'nun durumları yüzleri güldürdü! Galatasaray'da bayram havası
FUTBOL Galatasaray'da yüzler gülüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.