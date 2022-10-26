İlk 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 4 puan toplayabilen ve taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Barcelona, Bayern'i yenerek puanını 7'ye yükseltmek istiyor. Gupta henüz puan kaybı yaşamayan Alman devi Bayern Münih ise zorlu deplasmanda kazanıp 5'te 5 yapma peşinde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. C Grubu'nda 12 puanlı lider Bayern Münih, 4 puanla üçüncü sırada yer alan Barcelona'ya konuk oluyor.

Barcelona ile Bayern Münih, daha önce Avrupa kupalarında 18 kez karşı karşıya geldi. Alman devi Bayern, bu maçların 11'in rakibine üstünlük sağlarken, 2 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Barrcelona'nın ise Bayern'e karşı 5 galibiyeti bulunuyor.

İki takım arasında Barcelona'nın evi Camp Nou'da oynanan maçlarda ise eşitlik söz konusu... Barça ve Bayern, Camp Nou'da bugüne kadar 8 kez karşılaşırken, iki takım da 4'er galibiyet aldı.