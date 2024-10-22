Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta dev bir maça sahne oluyor. Barcelona, Bayern Münih'i ağırlıyor. Her iki takımında Devler Ligi'nde 1 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunuyor. Camp Nou'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Barcelona - Bayern Münih maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Bayern Münih maçının yayıncı kuruluşu...
Barcelona - Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçları ile sürüyor. Katalan ekibi kendi sahasında Alman devini konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'ne Monaco mağlubiyeti ile başlayan Barcelona ikinci maçında Young Boys'u 5 golle mağlup etmişti. Bayern ise ilk maçında Dinamo Zagrep'i 9-2 mağlup ederken, Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmuştu. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Bayern Münih maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
BARCELONA - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona - Bayern Münih maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
BARCELONA - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.