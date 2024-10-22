Barcelona - Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçları ile sürüyor. Katalan ekibi kendi sahasında Alman devini konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'ne Monaco mağlubiyeti ile başlayan Barcelona ikinci maçında Young Boys'u 5 golle mağlup etmişti. Bayern ise ilk maçında Dinamo Zagrep'i 9-2 mağlup ederken, Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmuştu. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Bayern Münih maçı hangi kanalda? İşte detaylar...