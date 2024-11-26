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        Haberler Bilgi Spor Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Brest maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Brest'i ağırlıyor. Fransız ekibi Devler Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla 4'üncü hafta maçları sonunda 10 puan toplayarak 4'üncü sırada yer alırken, İspanyol devi Barcelona ise 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 6'ncı sırada yer aldı. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren kritik mücadele öncesinde, "Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Barcelona - Brest maçı tarihi ve maç saati...

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        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 19:24 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:24
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        1

        Barcelona - Brest maçı için nefesler tutuldu. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Barcelona - Brest maçının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. İspanyol ekibinde sakatlıklar dikkat çekerken, gözler Polonyalı golcü Lewandowski'de olacak. Peki, Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Brest maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

        2

        BARCELONA - BREST MAÇI NE ZAMAN?

        Barcelona - Brest maçı 26 Kasım Salı günü saat 23.00’de başlayacak

        3

        BARCELONA - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

        Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Barcelona: Inaki Pena – Jules Koundé, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Hector Fort – Pedri, Marc Casado – Dani Olmo, Gavi, Raphinha – Robert Lewandowski.

        5

        Brest: Marco Bizot – Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Julien Le Cardinal, Jordan Amavi – Mahdi Camara, Hugo Magnetti, Edimilson Fernandes – Mama Balde, Ludovic Ajorque, Kamory Doumbia.

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