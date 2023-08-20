Barcelona - Cadiz: 2-0 (MAÇ SONUCU)
İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Cadiz'i ağırlayan son şampiyon Barcelona, mücadeleyi son bölümde bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Giriş: 20.08.2023 - 23:04
La Liga'nın 2. hafta maçında, geçen sezonun şampiyonu Barcelona, Cadiz'i konuk etti.
Barcelona, Pedri'nin 82. dakikadaki golü ile öne geçerken golün asisti Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'dan geldi.
Maçın uzatma dakikalarında, Ferran Torres'in golü ile Barcelona, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
La Liga'da Barcelona'nın ilk 2 maçta aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puanı bulunuyor.