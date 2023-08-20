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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona - Cadiz: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Barcelona - Cadiz: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Cadiz'i ağırlayan son şampiyon Barcelona, mücadeleyi son bölümde bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 23:04
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        La Liga'nın 2. hafta maçında, geçen sezonun şampiyonu Barcelona, Cadiz'i konuk etti.

        Barcelona, Pedri'nin 82. dakikadaki golü ile öne geçerken golün asisti Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'dan geldi.

        Maçın uzatma dakikalarında, Ferran Torres'in golü ile Barcelona, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

        La Liga'da Barcelona'nın ilk 2 maçta aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puanı bulunuyor.

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