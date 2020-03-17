Barcelona'da Neymar harekatı

İspanyol basını önümüzdeki sezon için hücum hattını güçlendirme çalışmalarına start veren Barcelona’nın eski oyuncusu
Neymar’ı yeniden gündeme aldığını öne sürdü. Barcelona’nın Neymar için PSG'ye 150 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken Brezilyalı oyuncunun da dönmek istediği kaydedildi.
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