Barcelona'da Vitor Roque, Real Betis'e kiralandı
Barcelona, Vitor Roque'nin kiralık transferi için 1+1 yıllığına Real Betis'le anlaştığını duyurdu.
Giriş: 26.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:29
La Liga devi Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
Barcelona, 19 yaşındaki golcü oyuncu Vitor Roque'nin 1+1 yıllığına Real Betis'e kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada bir sonraki sezon için kiralama ve satın alma opsiyonunun bulunduğu ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Barcelona ile 16 maça çıkan Roque, bu maçlarda 2 gol kaydetti.
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