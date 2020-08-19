Barcelona'da yeni teknik direktör Ronald Koeman oldu

AA

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Hollandalı teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli iki sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ronald Koeman'ın TSİ 19.00'da yeni teknik direktör olarak basına tanıtılacağı bildirildi.

Koeman, futbolculuk kariyerinde 1989-1995 yılları arasında Barcelona formasını giymişti.

57 yaşındaki Koeman, teknik direktörlük kariyerinde ise sadece bir kez La Liga'da görev yaparken, 2007-2008 sezonunda Valencia'yı çalıştırmıştı.

Koeman, 2018'den bu yana Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

İspanyol basını, Barelona'nın, Koeman'ın Hollanda Milli Takımı'ndaki sözleşmesini feshetmek için Hollanda Futbol Federasyonu'na 4 ila 5 milyon avro tazminat ödemek zorunda kalacağını iddia ediyor.

12 yıl aradan sonra ilk kez sezonu kupasız kapatan Barcelona, Ernesto Valverde'yi görevden alıp 13 Ocak'ta Quique Setien ile anlaşmıştı.

Kral Kupası'ndan elenen, lig şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'nın Bayern Münih takımı 8-2'lik tarihi bir skorla yenilen Barcelona'da, teknik direktör Setien ve sportif direktör Eric Abidal görevden alınmıştı.

Köklü değişiklikler yapacağını duyuran Barcelona Kulübü, yeni sportif direktörü de Ramon Planes olarak açıkladı. Planes son olarak Getafe kulübünde sportif direktör olarak çalışmıştı.