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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'dan Bournemouth'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Barcelona'dan Bournemouth'a transfer oldu

        Geçtiğimiz sezon İspanyol devi Barcelona'da forma giyen genç sağ bek oyuncusu Julian Araujo, İngiliz ekibi Bournemouth'a transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 19:11 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:11
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        Barcelona'dan Bournemouth'a gitti!
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        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İngiliz ekibi ekibi Bournemouth, İspanyol devi Barcelona'da oynayan 23 yaşındaki Meksikalı sağ bek oyuncusu Julian Araujo'yu kadrosuna kattı.

        İngiliz ekibi, Barcelona ile bu transfer için 10 milyon euro bonservis karşılığında anlaştı.

        Julian Araujo, Bournemouth ile 2029 yılına dek sözleşme imzaladı.

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